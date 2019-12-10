Telegram потребовали внести в список пиратских ресурсов

В АЗАПИ заявили, что мессенджер игнорирует требования правообладателей об удалении пиратского контента. Также ассоциация указала на планы запуска платформой криптовалюты, которая облегчит расчеты подпольных торговцев.

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Письмо с требованиями АЗАПИ направили в комиссию по ценным бумагам и биржам США (КЦБ), а также в подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями американского Министерства финансов.

Отмечается, что ранее КЦБ заморозила эмиссию Telegram Gram, валюты платформы TON.

В случае внесения в реестр пиратских ресурсов за деятельностью компании будет пристально следить американская администрация. Также более жестким будет подход к рассмотрению ее обращений в государственные органы Соединенных Штатов.

Напомним, ранее в этот список входила социальная сеть «ВКонтакте», основателем которой, как и Telegram, был Павел Дуров.