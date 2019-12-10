  • Telegram потребовали внести в список пиратских ресурсов

    10 декабря 2019, 22:09

    Ирина Нагайникова

    Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) обратилась к финансовым властям США с просьбой внести мессенджер Telegram в список пиратских ресурсов. Об этом сообщила газета «Известия».

    В АЗАПИ заявили, что мессенджер игнорирует требования правообладателей об удалении пиратского контента. Также ассоциация указала на планы запуска платформой криптовалюты, которая облегчит расчеты подпольных торговцев.

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    Письмо с требованиями АЗАПИ направили в комиссию по ценным бумагам и биржам США (КЦБ), а также в подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями американского Министерства финансов.

    Отмечается, что ранее КЦБ заморозила эмиссию Telegram Gram, валюты платформы TON.

    В случае внесения в реестр пиратских ресурсов за деятельностью компании будет пристально следить американская администрация. Также более жестким будет подход к рассмотрению ее обращений в государственные органы Соединенных Штатов.

    Напомним, ранее в этот список входила социальная сеть «ВКонтакте», основателем которой, как и Telegram, был Павел Дуров.