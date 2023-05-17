Технологии 17 мая 2023, 00:01 Telegram подтвердил информацию об уязвимости приложения на macOs Unsplash

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Telegram подтвердил информацию об уязвимости приложения на macOS, благодаря которой мошенники могут получить доступ к камере и микрофону пользователей персонального компьютера. Об этом сообщили в официальном аккаунте мессенджера в Twitter.

В сообщении сказано, что обновление с исправлением уязвимости уже выпустили. Оно находится на проверке Apple.

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Проблема с уязвимостью проявляется при установке приложения из App Store на Mac, зараженный вредоносными программами. На приложение, скачанное с официального сайта Telegram, уязвимость не влияет, отметили представители компании на вопрос пользователя в Twitter.

IT-эксперт Эльдар Муртазин ранее раскритиковал операционную систему iPhone и заявил, что проблемы безопасности не устраняются намеренно, чтобы иметь возможность следить за пользователями. Использование продуктов Apple может быть опасным, взломать гаджет можно удаленно, зная только номер телефона.