Telegram назвал слитые в Сеть данные пользователей неактуальными

«Более 84% данных собраны до середины 2019 года. Большая часть аккаунтов этой базы — не менее 60% — содержит уже неактуальные данные», — пояснили агентству в пресс-службе.

Представитель Telegram пояснил, что программисты компании сумели снизить масштабы скорость подобных утечек. Специалисты добавили в мессенджер специальную настройку, которая делает пользователей «невидимыми» даже для тех, кто знает их номер. Эта настройка скрывает связь между номером телефона и аккаунтом Telegram.

Ранее на одном из форумов в Сети обнаружили около гигабайта личных данных пользователей Telegram. В компании отметили, что около 70% телефонных номеров и идентификаторов в слитой базе данных принадлежат пользователям из Ирана. Оставшиеся 30% принадлежат российским юзерам.