Технологии 28 февраля 2024, 17:57 Telegram начнет с марта платить владельцам каналов Дуров: Telegram будет выплачивать владельцам каналов с показа рекламы 50% дохода Sheldon Cooper / Global Look Press

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Для владельцев каналов в Telegram скоро запустят систему вознаграждения. Об этом в своем блоге сообщил основатель соцсети и бизнесмен Павел Дуров.

Сервис Telegram Ad Platform позволит получать 50% от дохода Telegram от показа рекламы на ресурсах. Его запустят в марте почти в 100 странах.

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«В марте Telegram Ad Platform официально откроют для всех рекламодателей. Владельцы каналов будут получать 50% от дохода Telegram от показа рекламы», — пояснил Дуров.

На данный момент доход приносят лишь 10% трафика каналов через официальную рекламную платформу Telegram. Владельцы каналов, в которых будет отображаться реклама, получат 50% от дохода, заработанные мессенджером на ее показе.

Обеспечивать оперативность и безопасность финансовых операций Telegram будет за счет блокчейна TON. Владельцы каналов смогут получать доход в Toncoin, это поможет им безопасно выводить средства, добавил бизнесмен.

По данным исследовательской компании Mediascope, число жителей России, которые каждый день используют Telegram, в 2023 году выросло на 20%. Мессенджер Telegram занимает четвертую строчку в рейтинге самых популярных интернет-площадок среди россиян.