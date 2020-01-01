Telegram начал проверять орфографию

Десктопная версия Telegram обзавелась новой функцией. Теперь приложение подчеркивает красной волнистой линией слова с орфографическими ошибками. Мобильное приложение так делать пока не умеет.

Слова, которые Telegram не узнает, теперь подчеркиваются красным. Так авторы сообщений смогут избавиться от опечаток. Разработчики не стали уточнять, какую именно базу приложение использует для проверки орфографии.

В обновлениях мобильного приложения между тем появились другие удобные функции. В частности, теперь можно отсылать отложенные сообщения, когда получатель появляется в сети. Это можно сделать в том случае, если пользователю разрешено видеть статус получателя в сети.

Кроме того, обновились анимации при прокрутке профилей, переключении между сообщениями в чате, использовании поиска и закреплении архива. Также для просмотра фото в профиле пользователя или сообщества достаточно потянуть профиль вниз. Еще одно улучшение — стало возможным выделить часть текста в любом сообщении, чтобы скопировать его или поделиться.