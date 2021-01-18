Telegram начал блокировку каналов из США за призывы к насилию

Он отметил, что последние две недели внимание всего мира приковано к событиям в США. При этом доля американских пользователей Telegram составляет всего 2% от всей аудитории. Но за их сообщениями тоже внимательно следят.

Наплыв новых пользователей из США начался в начале января. Тогда же модераторы мессенджера стали чаще получать сообщения о том, что тот или иной канал или пользователь начал призывать и пропагандировать насилие. Все они планомерно блокировались.

Только за последнюю неделю количество блокировок выросло до нескольких сотен. Их могли увидеть десятки тысяч подписчиков. Команда продолжает внимательно следить за ситуацией и кроме блокировки использует удаление контента, который провоцирует насилие.

«Telegram приветствует мирные дебаты и протесты, но в наших правилах запрещается распространять публичные призывы к насилию. В течение последних семи лет мы последовательно применяли эту норму во всем мире: от Белоруссии и Ирана, до Таиланда и Гонконга. Гражданские движения во всем мире полагаются на Telegram, чтобы отстаивать права человека, не прибегая к причинению вреда», — написал Дуров.

Отдельно он поблагодарил пользователей, которые жаловались на сообщения Telegram-каналов, вышедших за черту. Дуров отметил, что платформа приветствует политические дебаты, но намерена останавливать тех, кто подстрекает к причинению вреда другим.

После беспорядков в Вашингтоне и штурма Капитолия Twitter навсегда заблокировал аккаунт действующего президента США Дональда Трампа. В администрации объяснили это тем, что в его сообщениях увидели призывы к насилию. Временную блокировку страниц Трампа ввели Instagram, Facebook, Snapchat и Twitch.

Изначально Марк Цукерберг заявил, что не станет восстанавливать страницы американского лидера до 20 января, пока не пройдет инаугурация Джо Байдена. Но 16 января страницы Трампа в Instagram и Facebook восстановили. Но без возможности владельца делать новые посты. Пока там доступны только старые записи Трампа.