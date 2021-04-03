Telegram-каналы заработали на аварии с Эдвардом Билом. Обман уже давно никого не удивляет

Мошенники в соцсетях уже давно ничего не стесняются и публикуют в каналах ложную рекламу. Так было и после аварии с блогером Эдвардом Билом: авторы канала обещали выложить видео с момента ДТП, а в итоге предлагали вкладывать деньги, чтобы на утро якобы получить прибыль.

Об этом «360» рассказал создатель нескольких известных пабликов во «ВКонтакте», директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

«Мошенники в Telegram уже давно ничего не стесняются, неофициальная ложная реклама постоянно включается», — отметил он.

Например, публикуется отрывок какого-то рассказа в качестве заманиловки, предлагается перейти в другой канал за подробностями, но там ничего нет по этому поводу.

«Подписчиков конкретно обманывают», — заявил Зыков.

В соцсетях рекламируют ставки на спорт, интернет-казино.

«Это все обман, это вещи, направленные на отъем денег у обычных граждан, при этом их будут всячески убеждать в том, что они сейчас выиграют», — пояснил директор ассоциации.

Авторы каналов выкладывают реферальные ссылки на интернет-казино или онлайн-бекинг. И в зависимости от того, сколько денег подписчики проиграют, владелец этой реферальной ссылки получит хороший процент.

«Поэтому вне зависимости выиграл человек, проиграл, владелец этой реферальной ссылки свой процент в любом случае получит. Поэтому ему главное сделать так, чтобы человек как можно больше денег потратил на этих ставках», — сказал Зыков.

Так каналы раскручиваются не только в Telegram. Очень часто появляются фейковые новости про смерть какой-то знаменитости, но это не соответствует действительности.

«Лазеек тьма, даже больше, чем кажется», — добавил Зыков.

Он советует не делать ставки на спорт, по крайней мере, в сомнительных конторах, которые рекламируются в соцсетях. Также не стоит играть в онлайн-казино. Не нужно верить в существование предсказаний на ставки: нет таких людей, которые точно знают будущие результаты спортивных матчей. «Это стопроцентный обман, развод», — заявил Зыков.

Онлайн-казино в России незаконно, поэтому они будут настроены так, чтобы человек ничего не выиграл.

Днем 1 апреля Эдвард Бил ехал за рулем спортивной Audi по центру Москвы. На большой скорости блогер выскочил на встречку, где влетел в Volkswagen, которым управляла женщина. После этого автомобиль столкнулся еще с тремя машинами. Пока молодой человек разбирался с полицией, Telegram-каналы под его именем активно набирали подписчиков. В мессенджере постили рекламу с предложением подзаработать, но на деле без гарантий просто собирали деньги с интернет-пользователей.