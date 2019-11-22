Telegram и Instagram «упали»

Мессенджер Telegram и соцсеть Instagram «приболели». Пользователи из Европы жалуются на сбои в работе.

В России и в Европе зафиксировали массовые сбои мессенджера и социальной сети. Последние несколько часов Telegram начал серьезно подвисать, отправляя сообщения и обновляя страницу с длительной задержкой. Сообщения о сбоях в работе мессенджера начали поступать около 15:30 по московскому времени. По данным сайта Downdetector, который занимается отслеживанием сбоев и отключений различных интернет-ресурсов, сильнее всего проблемы затронули жителей Белоруссии.

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Проблемы с Telegram наблюдаются также в Великобритании, Ирландии, Франции, Германии, Швейцарии, Польше и Украине. В России на сбои жалуются пользователи Москвы, Санкт- Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Казани. В других городах страны проблемы выражены не так сильно.

Чаще всего юзеры жалуются на две проблемы — мессенджер не подключается (65%) и на сообщения не отправляются (34%).

Пользователи Instagram, в свою очередь, жалуются на проблемы со входом (57%), загрузкой (35%) и доступом в социальную сеть через веб-сайт (7%). Сильные сбои начались около 13:30 и сильнее всего затронули Европу. Юзеры не могут нормально пользоваться социальной сетью в Дании, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Турции. Незначительные проблемы с доступом зафиксировали также в США, Испании, Польше, Украине и Греции.

В России больше всего жалоб на проблемы с социальной сетью поступило из Москвы.