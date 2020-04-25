Telegram достиг отметки в 400 миллионов активных пользователей

«Каждый день в Telegram регистрируется не менее 1,5 миллиона человек. Папки, облачное хранилище, поддержка работы с компьютеров — все это делает Telegram незаменимым инструментом для работы и учебы во время карантина. Неудивительно, что сегодня Telegram занимает первое место в AppStore в списке самых загружаемых мессенджеров и социальных сетей в более чем 20 странах», — написал Дуров.

Дуров вновь анонсировал сервис групповых видеозвонков в мессенджере. По его словам, существующие сервисы предлагают либо удобство, либо безопасность. В Telegram это постараются объединить. Запуск услуги запланирован до конца 2020 года.

Создатель мессенджера также рассказал о последнем обновлении. Он отметил, что сейчас пользуются спросом викторины, и теперь они добавили возможность объяснения правильного ответа. Так что с помощью викторин можно не только проверять знания, но и обучать новому.

Для авторов образовательных викторин Telegram объявил конкурс. Суммарный призовой фонд — 400 тысяч евро. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно просто создать с помощью бота викторину на любую тему и на любом языке. Заявки на первый этап принимаются до 15 мая.

В Telegram, кроме того, появился каталог самых популярных стикеров. На Android также изменилось меню отправки медиа.