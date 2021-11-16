Telegram добавил нескромную анимацию привычным эмодзи

Программисты мессенджера Павла Дурова Telegram продолжили анимировать популярные смайлики (эмодзи). Чтобы просмотреть анимацию, нужно отправить один из них отдельным сообщением. Последнее обновление особенно удивило пользователей Сети — визуальные эффекты получили улыбающаяся какашка и баклажан.

Эмодзи «оживают», как только вы нажимаете на них. Помимо базовых движений, стикер демонстрирует дополнительную анимацию, причем она затрагивает почти весь экран диалога. К примеру, при повторном нажатии на эмодзи шарика он начинает множиться, и по экрану начинает разлетаться теперь уже несколько шаров разных цветов и форм.

Но наибольшее удивление у пользователей вызвали смайлики с баклажаном и улыбающейся какашкой. Принцип анимации этих эмодзи в «заляпывании» экрана соответствующим содержимым, поэтому несложно догадаться, какой эффект будет у последнего смайлика. А вот баклажан Telegram-разработчики ассоциировали с мужским половым органом: при нажатии он «испражняет» белое вещество.

Российское представительство Burger King решило отсудить у Павла Дурова право рекламировать еду ресторана быстрого питания в Telegram. До этого Дуров, как посчитали в компании, «навязывал» свои вкусовые предпочтения пользователям соцсети.