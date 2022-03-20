Telegram дали возможность избежать блокировки в Бразилии

Бразильский суд дал Telegram сутки на выполнение ряда требований, которые предотвратят блокировку мессенджера в стране. Постановление об этом вынес федеральный верховный судья (STF) Александр де Мораес.

«К настоящему моменту Telegram выполнил часть судебных предписаний. Необходимо выполнить их полностью, чтобы было отменено решение о его блокировке», — процитировал Мораеса телеканал Globo.

Новые требования уже передали администрации мессенджера. Среди условий есть требование выбрать официального представителя Telegram в Бразилии. Также руководство приложения должно сообщить о мерах по противодействию распространению дезинформации.

Еще Telegram необходимо удалить каналы определенных проправительственных политических блогеров. Речь идет о тех, кого обвиняют в распространении лживых новостей. Удалить придется и сообщения на канале президента Бразилии Жаира Болсонару, ссылки в которых ведут к информации, относящейся к тайне следствия.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров попросил Верховный суд Бразилии отложить блокировку мессенджера.