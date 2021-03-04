Telegram дал сбой в нескольких странах

Пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера — к нему не могут подключиться. На нестабильность сервиса указали в нескольких странах.

О неполадках Telegram в ночь на 4 марта заявил мониторинговой портал Downdetector. У 87% пользователей возникли проблемы с подключением к мессенджеру. Не смогли отправить сообщения 12%.

Источник фото: Downdetector

Сбой зафиксировали во многих российских городах. Хуже всего, судя по живой карте неполадок, дело обстоит в Москве и Санкт-Петербурге. Мессенджер плохо работает и на Украине, в частности в Киеве, а также в Белоруссии и Литве.

Соцсети периодически дают сбой. В конце февраля нестабильно работал «ВКонтакте»: пользователи не могли получить доступ к сайту, жаловались на трудности в отправке сообщений, у них не получалось зайти в аккаунт.