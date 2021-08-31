Пользователи скачали Telegram более 1 млрд раз

Количество скачиваний мессенджера Telegram перевалило за один миллиард. Чаще всего приложение загружали в Индии, сообщили аналитики компании Sensor Tower.

Скачивая мессенджера в Индии составляют 22% от общего количества загрузок. На втором и третьем месте оказались Россия с Индонезией. На эти страны приходится около 10% и 8% загрузок соответственно, заявили сотрудники компании интернет-порталу TechCrunch.

По данным аналитиков, в первой половине 2021 года мессенджер скачали 214,7 миллиона раз. Такое количество загрузок оказалось на 61% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

При этом в компании подчеркнули, что число скачиваний не совпадает с количеством активных пользователей. В начале года таких людей в Telegram насчитывалось 500 миллионов.

Сейчас Telegram занимает 15 место в мире среди приложений, которые загрузили более миллиарда раз. Ранее такого показателя смогла достичь соцсеть Facebook вместе с принадлежащими ей WhatsApp и Instagram. Еще перевалить за отметку в миллиард скачиваний удалось сервису потокового видео Netflix.