Телефонную зависимость сравнили с пассивным курением

По мнению педагога, у пассивного курения и чрезмерной привязанности к смартфону много общего. Она рассказала, что 96% населения США имеют смартфоны и большинство из них сфокусированы только на девайсах. Родители бессознательно прививают детям привычку тянуться к телефону в любое свободное время.

Ренстром рассказала о примере, когда мать во время кормления свободной рукой держит телефон. По мнению ученого, данная привычка с малых лет показывает ребенку модель поведения, которая откладывается в памяти малыша.

Ренстром подчеркивает, что человеческий мозг развивается до 25 лет. Двухмесячный или двухлетний ребенок не в состоянии осмыслять действительность. А подростки, даже когда понимают опасность зависимости от девайсов, уже не могут побороть привычку.

По мнению педагога, родители своим поведением дают детям сигнал и подталкивают к зависимости от смартфонов, также как пассивное курение имеет свойство подталкивать к активному курению.

Ранее стало известно, что российская система здравоохранения ежегодно тратит на курильщиков более 1,1 триллиона рублей. При этом на некурящих россиян государство тратит меньше средств на 28,8%.