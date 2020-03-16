Телефон Xiaomi загорелся в кармане владельца

Смартфон Xiaomi Redmi Note 7 Pro загорелся прямо в кармане брюк владельца. Производитель объяснил инцидент тем, что гаджет был поврежден.

Как сообщает TechRadar, все случилось 14 марта в Индии. Мужчина шел на работу, когда почувствовал жжение в кармане брюк, где лежал телефон. Он достал гаджет, который сильно нагрелся, и бросил его в сумку. Через несколько секунд раздался хлопок. От взрыва владелец не пострадал, а вот телефон и сумка сильно повредились.

Мужчина обратился в сервисный центр, но там ему сказали, что он сам виноват. По словам представителей компании, телефон взорвался, потому что у него был сильно поврежден аккумулятор.

Тогда мужчина осветил ситуацию в социальных сетях и сообщил, что замена аппарата стоила ему половины стоимости телефона. Xiaomi ответила, что конфликт с владельцем был решен.

«Мы глубоко заботимся о наших пользователях и оказываем всю необходимую помощь», — сказано в заявлении бренда.

Xiaomi Redmi Note 7 Pro представили в марте 2019 года.

Ранее 12 марта в Индии компания Redmi («дочка» Xiaomi) показала новую серию бюджетных смартфонов Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max. Емкость аккумуляторов этих гаджетов эксперты назвали рекордной.