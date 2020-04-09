Теle2: жители Москвы стали больше пользоваться мобильным интернетом

Мобильный оператор Теle2 проанализировал активность столичных абонентов на площадке «Маркет Tele2» в первые недели удаленной работы и самоизоляции. Выяснилось, что во второй половине марта количество купленных минут и гигабайтов увеличилось сразу в 1,5 раза по сравнению с первыми неделями месяца.

C 16 по 31 марта 2020 года жители Москвы и области приобрели практически в 1,5 раза больше трафика, чем за период с 1 по 15 марта. Так, доли успешных сделок по покупке гигабайтов в первой и второй половине марта составили 60% и 80% от общего числа предложений соответственно. Это объясняется тем, что, начиная с 16 марта, москвичи начали готовиться к режиму удаленной работы, управляя своим тарифным планом и расширяя пакет интернет-трафика для удобства организации офиса за пределами бизнес-центра.

Когда все бизнес-процессы переведены в онлайн и общение с близкими доступно только по видеосвязи, клиентам необходимы дополнительные возможности для пользования онлайн-сервисами. Так, в условиях самоизоляции «Маркет Tele2» становится все более востребованным среди столичных абонентов оператора. В марте 2020 года количество выставленных на продажу лотов увеличилось на 60% по сравнению с февралем. При этом доля выставленных москвичами лотов в марте составила 29% от общего количества предложений абонентов.

Недостаток общения привел к повышенному спросу даже на такую консервативную услугу, как голосовая связь. Во второй половине марта число купленных на площадке минут выросло на 35%. Наибольшую активность проявили абоненты в Москве и Подмосковье. За последние недели марта они купили на 49% минут больше, чем в первой половине месяца.

Сервис «Маркет Tele2» — это бесплатная онлайн-площадка, которая позволяет размещать объявления о продаже минут и гигабайтов из пакета своего тарифа и покупать их из списка размещенных лотов.

Как рассказала директор по клиентскому сервису макрорегиона «Москва» Tele2 Ирина Буцких, изменения в digital-среде происходят очень быстро, поэтому сейчас важно держать руку на пульсе и понимать поведение аудитории.

«Мы наблюдали потребность столичных абонентов в переводе рутинных, однообразных задач в онлайн-игру задолго до начала пандемии. Поэтому сегодня у нас уже есть готовое решение, которое предоставляет абонентам абсолютную свободу распоряжения тарифом и создает более комфортные условия для домашней работы и дистанционных встреч с близкими. Так, „Маркет Tele2“ сегодня является одним из самых востребованных наших предложений на столичном рынке», — заявила Буцких.