Tele2 запустила тариф c безлимитом на YouTube и доступом к Wink

У Tele2 появился новый премиальный тариф. При подключении пользователи получат 50 гигабайт мобильного интернета, безлимитный доступ к YouTube, мессенджерам и соцсетям, а также смогут смотреть фильмы от мультимедийного сервиса Wink. Еще больше привилегий и дополнительных опций включили в обновленный Premium.

Новый тариф Black ориентирован на активных пользователей видеоплатформ с высокой потребностью в дата-трафике. Помимо указанных возможностей, для московских клиентов он предполагает безлимитные звонки на номера Tele2 и 1200 минут для звонков абонентам других операторов по всей стране.

Активные интернет-пользователи смогут смотреть контент YouTube и Wink и общаться в социальных сетях и мессенджерах. Клиенты получат безлимитный доступ к Telegram, WhatsApp, Viber, TikTok, «Там-Там», Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассникам». Общение и просмотр видео в соцсетях не будет тратить включенный в тариф интернет.

Оператор обновил и тариф «Премиум», который теперь называется Premium. В него включили безлимитный трафик в YouTube, популярных соцсетях и мессенджерах, доступ к фильмам Wink и более объемный пакет мобильных услуг. Premium — это 60 гигабайт интернета, безлимитные звонки абонентам Tele2 и 2000 минут для звонков на номера других операторов РФ.

Клиентам премиальных тарифов предоставят выделенную линию обслуживания. Tele2 позаботилась и о безопасности: пользователей автоматически защитят от нежелательных подписок.

Предложения доступны для всех регионов России, где действует сеть Tele2. Узнать о тарифах можно на сайте tele2.ru или в мобильном приложении оператора.