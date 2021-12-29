Уникальные для России и мира сервисы. Tele2 подвела итоги уходящего года

Tele2 подвела итоги уходящего года. Абоненты пользовались уникальными для мирового телекома продуктами, подключились к сети с помощью инновационных сервисов и получали подарки от своего оператора.

Высокотехнологичные проекты

Одно из знаковых событий — в этом году Tele2 признали лучшим оператором «большой четверки» по доступности сети 4G. Это результат отчета Opensignal, оценивающего качество связи на основе реального клиентского опыта.

Компания построила 500 базовых станций в 55 регионах России и запустила услуги связи с нуля и улучшила покрытие на территориях с общим населением около 830 тысяч человек.

Она приняла участие во втором этапе программы устранения цифрового неравенства «Ростелекома». Благодаря проекту digital-услуги становятся доступны в малых населенных пунктах, где проживают от 100 до 500 человек. В таких местах Tele2 установила за год более 330 базовых станций.

В мае компания договорилась с Ericsson об установке 50 тысяч базовых станций в 27 регионах России.

Кроме того, в этом году Tele2 продолжила осваивать 5G: компания запустила тестовую сеть пятого поколения на сложнейшем транспортном объекте — на всех станциях Казанского метрополитена.

В рамках улучшения качества связи вдоль автодорог оператор обеспечил 100-процентное покрытие трассы М-11, установив около 100 базовых станций 5G Ready.

Для развития сегмента MVNO компания приобрела провайдера MVNE-платформы «ТВЕ-Телеком» и заключила партнерство с мировым лидером Plintron. Также Tele2 запустила первое «коробочное» решение big data — платформу для анализа туристического потока и портрета гостя территории.

Уникальные для мирового телекома продукты

У абонентов Tele2 есть возможность пользоваться инновационными цифровыми сервисами, не имеющими аналогов в России и мире.

В рамках платформы «Другие правила» Tele2 продолжила предлагать их абонентам. Клиенты компании получили возможность копить минуты и гигабайты вечно.

Оператор предложил клиентам распоряжаться минутами, как новой валютой: их можно обменивать на фильмы онлайн-кинотеатра Wink, скидки на смартфон Xiaomi и кофе в сети «Шоколадница».

Tele2 продолжила развивать возможности своих продуктов: клиенты могут добавить к действующему тарифу домашний интернет, настроить его скорость или сделать тарифный план детским с помощью специальной услуги «Дети онлайн».

Вместе с тем в уходящем году оператор предложил клиентам продукты для улучшения качества жизни и упрощения рутинных задач. Таким сервисом стал «Смарт Паркинг» — умный помощник для оплаты парковок, который избавил автомобилистов от необходимости делать что-либо вручную.

Цифровые и офлайн-каналы продаж

В августе Tele2 первой в России предложила пользователям удаленно регистрировать SIM-карты с помощью неквалифицированной электронной подписи в приложении «Госключ».

Оператор также первым предоставил возможность подключения eSIM с идентификацией через Единую биометрическую систему.

Tele2 закрепила свое присутствие в столичном регионе на ключевых онлайн-площадках, таких как Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», «Яндекс.Лавка».

Кроме того, оператор успешно применял механики продвижения продаж, благодаря чему прирост продаж в «Яндекс.Лавке» в московском регионе составил 53% по сравнению с уровнем продаж в аналогичный период без продвижения.

Tele2 первой на российском рынке начала продавать пакеты SMS и гигабайтов на Ozon.

С оживлением пассажиропотока Tele2 установила автоматы для продажи SIM-карт в четырех московских аэропортах, а запуск удобных механизмов саморегистрации позволил клиентам быстро и надежно активировать SIM-карты. Для удобства подключений оператор также расширил сеть дистрибуции SIM-карт через терминалы в Московском метрополитене — их число увеличилось до 54.

По итогам года результаты продаж смартфонов в столичной рознице показывают, что покупка смартфонов продолжает пользоваться популярностью у клиентов Tele2. Кроме того, растет интерес к более качественным, функциональным и дорогим устройствам. Средний чек от продаж смартфонов в московском регионе увеличился на 24% в сравнении с прошлым годом.

В поддержку стиля жизни клиентов

Уже в пятый раз Tele2 приняла участие в ежегодной акции «Ночь в музее» — привилегии ждали клиентов оператора в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

Любители активных видов спорта могли выступить на Rosafest x Gorilla Energy и Red Bull Jump&Freeze, которые поддержала Tele2. Летом в 7 городах России прошли соревнования для поклонников уличных видов спорта — «Урбан Баттл».

Общий призовой фонд проекта составил более 2,5 миллиона рублей. В восьми городах страны Tele2 организовала кинопарковки — все желающие могли приехать туда на машине и посмотреть кино на скорости 4G.

В поддержку интересов клиентов Tele2 запустила новую волну популярной акции «Поздравляем с понедельниками» в 32 регионах России. Абоненты Tele2 вовлекались и в социальные инициативы — сдавали на утилизацию старые телефоны в рамках проекта «Переплавка» и помогали освоить мобильный интернет пожилым людям в ходе кампании «Чужих бабушек не бывает».

О работе службы поддержки зрители больше узнали из онлайн-сериала, основанного на реальных историях из жизни клиентов Tele2.

Техническое развитие московского региона

Tele2 продолжает работать над качеством связи в столичном регионе, увеличивая количество базовых станций в Москве и Московской области, — прирост составил 22% в сравнении с прошлым годом.

Tele2 постоянно развивает сеть в Московском метрополитене: к Арбатско-Покровской, Сокольнической, Кольцевой и Замоскворецкой линии, где уже обеспечено покрытие перегонов, в этом году добавилась и Серпуховско-Тимирязевская ветка.

По итогам года сеть Tele2 доступна на протяжении 420 километров столичной подземки, а прирост числа базовых станций в метро составил 19% год к году.

Для оператора важным стратегическим объектом в Московском метрополитене стала Большая кольцевая линия, которая позволила связать южные и западные районы столицы и значительно сократить время, затрачиваемое пассажирами на дорогу.

В этом году Tele2 обеспечила качественной связью все новые станции БКЛ. Оператор уже начал работу по покрытию сетью перегонов между станциями, поэтому в 2022 году планирует предоставить стабильный сигнал на протяжении всей Большой кольцевой линии.

Не менее значимым направлением технического развития в столичном регионе является тестирование 5G-полигонов. Так, в 2021 году «Ростелеком» и Tele2 развернули первый в России индустриальный полигон на базе Боткинской больницы, которая является одним из флагманов городского здравоохранения. Тестирование оборудования на сетях пятого поколения позволит запустить инновационные медицинские сервисы и новейшие технологические услуги.