Tele2 откроет «черную пятницу» для абонентов с 25 ноября

Всемирная онлайн-распродажа начнется в ночь на 26 ноября. Но для своих абонентов оператор мобильной связи Tele2 запустит скидки уже 25 числа. Клиенты смогут сэкономить до 90% от стоимости товаров.

Закрытая распродажа Tele2 стартует в 18:00 по московскому времени 25 ноября на площадке BlackFridaySale.ru. У абонентов появится возможность первыми купить товары российских и зарубежных партнеров со скидкой до 90%. Распродажа начнется за шесть часов до официальной «черной пятницы».

По словам директора по развитию цифрового канала Tele Сергея Колесняка, популярность акции растет каждый год. Но в последнее время пользователи стали делать больше дистанционных покупок, в том числе из-за пандемии.

«Исследования показывают, что каждый третий из сегодняшних пользователей интернет-магазинов и цифровых сервисов начал это делать именно во время жестких карантинных ограничений. В этом году мы ожидаем увеличения количества участников на 30%. Чтобы сделать процесс шопинга еще более удобным и релевантным для покупателя, мы расширили список партнеров акции», — отметил Колесняк.

На площадке абоненты смогут найти предложения более 200 ведущих интернет-магазинов России и мира. Свои товары представят такие магазины и бренды, как «Эльдорадо», «Позитроника», «Техпорт», MAC, L’Occitane, NYX, Adidas, ROXY, Timberland и многие другие. Также абоненты смогут совершать покупки со скидками на маркетплейсах Ozon и Ebay.

Воспользоваться скидками можно на странице программы лояльности «Больше». Для этого нужно выбрать в каталоге раздел «Черная пятница», а затем кликнуть на акцию акцию «Закрытая предпродажа». После активации ссылки появится доступ доступ к площадке BlackFridaySale.ru. Кроме того, поучаствовать можно и через раздел «Больше» в приложении «Мой Tele2».