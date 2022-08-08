Tele2 начал служебное расследование после утечки данных клиентов

Оператор сотовой связи Tele2 объявил о служебном расследовании, которое начали из-за утечки персональных данных пользователей. Собственные системы компания назвала надежно защищенными.

Ответственность, рассказали ТАСС в пресс-службе компании, лежит на подвергшемся хакерской атаке IT-партнере.

«Tele2 проводит служебное расследование. <…> Наши собственные системы надежно защищены, факт утечки на стороне Tele2 полностью исключен», — заявил оператор.

В Tele2 подчеркнули, что усилят контроль за данными в контуре потенциального доступа менее защищенных подрядчиков.

Аналитики компании выяснили, что абоненты Tele2 не несут материальных рисков из-за опубликованных в Сети данных. Большая их часть никакой угрозы пользователям не представляет.

«По сути, это перекомпиляция сведений, которые доступны онлайн из других источников», — заметили в Tele2.

Специализированные Telegram-каналы утверждали, что в открытом доступе оказались фамилии и имена, номера мобильных телефонов и адреса электронной почты абонентов. В файле, по данным СМИ, оказалось свыше 7,5 миллиона строк.