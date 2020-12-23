Tele2 изготовит чехлы на смартфоны по индивидуальному дизайну клиента

Кроме того, абоненты смогут нанести на чехол QR-код. Если его отсканировать, появится доступ к номеру телефона, сайту или странице в социальных сетях.

Tele2 продолжает персонализировать свои услуги и сервисы. Оператор стремится поддерживать образ жизни, интересы своих абонентов и предлагает новую опцию.

Иногда клиенту сложно найти стильный чехол для определенной модели смартфона или хочется подобрать что-то особенное. В ответ на этот запрос Tele2 запустила сервис, с помощью которого можно создать и заказать кейс для любой модели телефона.

Услуга доступна во всех регионах присутствия оператора. Аксессуар можно изготовить с рисунком клиента и его фотографией, с уникальным дизайном от Tele2 или одним из пяти тысяч принтов, доступных в рамках услуги.

Также на чехол можно нанести индивидуальный QR-код, который будет содержать номер телефона, адрес сайта или страницы в социальных сетях. Заказать кейс удастся самостоятельно на сайте с помощью конструктора.

Также можно будет обратиться за бесплатной помощью к консультанту в любом салоне Tele2. Стоимость изготовления аксессуара с обычным рисунком составит 1190 рублей, а с 3D-принтом — 1390 рублей.

Для столицы и Подмосковья изготовление и доставка заказа займут не более двух или трех дней. При заказе чехла в салоне оператора она будет бесплатной.

При самостоятельном оформлении покупки на сайте доставку осуществят транспортными и курьерскими компаниями. Услуга оплачивается отдельно.