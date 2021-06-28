Tele2 досрочно установила 500 станций связи в 55 регионах

Оператор мобильной связи Tele2 досрочно установил 500 базовых станций на объектах Российской телевизионной и радиовещательной сети. Они появились в 55 регионах страны. Это поможет обеспечить связью малые и отдаленные поселения, подключить к сети социальные объекты.

Tele2 запустила услуги связи с нуля и улучшила покрытие на территориях, где живут около 830 тысяч человек.

Проект, разработанный совместно с РТРС, подразумевает установку 2012 базовых станций за четыре года. Это означает, что на каждый год отвели не менее чем по 500 объектов.

Tele2 завершила программу, рассчитанную на 2021-й, раньше срока. На создание 500 станций потребовалось всего три месяца.

Особенности проекта

Оборудование оператора создано для работы в стандартах связи 4G/2G. Жители малых и отдаленный поселений получили доступ к современным цифровым сервисам.

Среди них, например, информационные ресурсы, портал госуслуг, стриминговые платформы, онлайн-кинотеатры и образовательные площадки.

Все это теперь доступно там, где не было сетей других операторов. Это территории в Алтайском крае, Вологодской, Волгоградской и Самарской областях, Бурятии. Вместе с тем проект охватил местности, где Tele2 стала новым оператором связи.

Преимущества станций

Базовые станции Теlе2 гарантируют высокую скорость мобильного интернета в условиях загруженности основного спектра.

«Ростелеком» обеспечил строительство транспортной сети по волоконно-оптическим линиям связи, что позволит достичь высокоскоростной передачи данных и увеличит охват поселений оптической инфраструктурой.

Tele2 и «Ростелеком» подключили к сети в том числе социально значимые объекты. Это образовательные и медицинские центры, пожарные части и не только. Также программа нацелена на расширение покрытия и появление в регионах новых операторов.

Социальная значимость

Это поможет развивать конкуренцию и улучшать качество клиентского сервиса, отметил заместитель генерального директора по инфраструктуре и информационным технологиям Tele2 Алексей Телков.

Городским жителям сложно представить, что на карте страны остались населенные пункты, где базовых услуг связи по-прежнему нет. Мы видим свою миссию и социальную ответственность в том, чтобы привести цифровой образ жизни в такие места Алексей Телков.

По его словам, проект с РТРС и «Ростелекомом» позволяет прицельно работать над развитием высокотехнологичных услуг в отдаленных поселениях.

«Мы завершили первый этап программы раньше обозначенного срока. Благодаря ускоренным темпам техразвития связь появилась в населенных пунктах без какого-либо покрытия», — добавил Алексей Телков.

Это означает, что теперь сотни тысяч жителей смогут смотреть кино онлайн, пользоваться образовательными ресурсами и порталом госуслуг, общаться в соцсетях.

Важность такой рбаоты подчеркнул первый заместитель генерального директора РТРС по управлению, эксплуатации и развитию сети Виктор Пинчук.

Технологический комплекс РТРС создал основу для развития широкого спектра услуг связи. Телесеть более чем из пяти тысяч объектов вещания может не только транслировать 20 цифровых телеканалов, но и расширить охват мобильной связи, интернета и радио Виктор Пинчук.

По его словам, сотрудничество с Tele2 и «Ростелекомом» помогает повысить качество жизни в селах и создать предпосылки для роста медиапотребления.