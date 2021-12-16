Технополис «Москва» занял первое место по инвестиционной привлекательности среди ОЭЗ России

Технополис «Москва» стал лидером V Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон России. В исследовании учли работу 27 ОЭЗ, отметил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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По его словам, важным критерием стала инвестиционная активность резидентов, которые увеличили вложения в свои проекты на 30% по итогам прошлого года.

Анализируя работу особой экономической зоны Москвы, эксперты высоко оценили созданные здесь условия для предпринимательской деятельности, развитую инфраструктуру и наличие земельных ресурсов Владимир Ефимов.

В этом году выросло количество участников исследования, проведенного для составления рейтинга. Кроме того, эксперты начали уделять пристальное внимание медиаактивности особых экономических зон и экологическим вопросам.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров рассказал, что резидентов «Технополиса „Москва“» становится все больше.

«Статус резидентов особой экономической зоны получили 22 новых предприятия с общим объемом заявленных инвестиций на сумму 17,6 миллиарда рублей», — уточнил он.

И добавил, что новые компании усилили практически все отраслевые кластеры технополиса. Например, выпуск лекарств, аппаратов ИВЛ, холодильного оборудования и не только.

Особая экономическая зона «Технополис „Москва“» включает в себя пять площадок: одну в Печатниках и четыре в Зеленограде: «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем».

Развитая инфраструктура

В прошлом году «Технополис „Москва“» активно развивал инфраструктуру площадок и улучшал свои сервисы.

Как отметил генеральный директор технополиса Геннадий Дегтев, на площадке «Алабушево» реализовали проект инновационно-лабораторных промышленных корпусов, в активную фазу вошло строительство объектов индустриального парка «Руднево» — он войдет в экосистему столичной ОЭЗ.

А проректор по научной работе НИУ МИЭТ, профессор Сергей Гаврилов отметил важность взаимодействия университета и особой экономической зоны Москвы.

Технологии и разработки, созданные учеными Национального исследовательского университета МИЭТ, находят применение на производствах особой экономической зоны Москвы Сергей Гаврилов.

По его словам, тесное сотрудничество университета с резидентами зеленоградских площадок ОЭЗ помогает научным идеям получать достойную реализацию, а выпускникам университета в полной мере состояться в профессии.

«Налоговые, таможенные преференции и производственная кооперация позволяют инновационным компаниям быть конкурентоспособными на внутреннем и внешнем рынке. Во многом благодаря условиям, созданным в ОЭЗ „Технополис ‚Москва‘“, отрасль микроэлектроники получает ресурсы для развития — за счет технологий, комплектующих, высокотехнологичной продукции. В этом я вижу миссию особой экономической зоны — выстраивать цепочку „образование — наука — производство“ и создавать новую промышленность», — заключил он.

Управляющий партнер компании «ФОК» Моисей Фурщик подчеркнул стремительный рост показателей московской ОЭЗ.

Заслуженный успех ОЭЗ „Технополис ‚Москва‘“ является убедительным ответом всем тем многочисленным критикам особых экономических зон, которые требуют от них быстрой отдачи Моисей Фурщик.

По его словам, важно, что «Технополис „Москва“» не останавливается на достигнутом.

«Строятся лабораторно-промышленные корпуса на площадке „Алабушево“, готовится включение в ОЭЗ новых земельных ресурсов индустриального парка „Руднево“», — отметил эксперт.

Он подытожил, что такой подход позволяет обеспечивать не только рекордные показатели выручки существующих резидентов, но и постоянно наращивать объемы инвестиций и привлекать большое число новых компаний.

Меры поддержки

Во время пандемии резиденты ОЭЗ получили скидку в размере 50% на аренду помещений. Также всем организациям из наиболее пострадавших отраслей дали отсрочку арендных платежей.

Эти и многие другие меры повлияли на привлекательность площадки для технологических предпринимателей, позволили ОЭЗ столицы заслужить высокую оценку жюри рейтинга.

Резидентам доступно и освобождение от уплаты имущественного, транспортного, земельного налогов, а также таможенных пошлин.

Ставка налога на прибыль для них составляет всего 2%. Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия, а по его завершении предоставляется возможность выкупить арендованный земельный участок за 1% от его кадастровой стоимости.

Еще одним заметным преимуществом «Технополиса „Москва“» является постепенное формирование целостной «экосистемы». То есть ОЭЗ не только предоставляет резидентам льготы, землю и помещения. Здесь появляется все более широкий набор дополнительных сервисов: дата-центры, пространства для проведения деловых мероприятий и отдыха, платформа для трудоустройства и стажировок, гостиницы, кикшеринг.