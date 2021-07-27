Технологию замены асфальта и тротуарной плитки разработают в России

Пресс-служба платформы Национальной технологической инициативы рассказала, что в России начали разрабатывать технологию, которая поможет заменить асфальт и тротуарную плитку на более экологическое покрытие. Об этом сообщил RT.

По словам разработчиков, это будет самоочищающимся природоподобное покрытие, которое можно укладывать без тяжелой спецтехники и в любое время года. На нем не будут появляться лужи и пыль, что поможет сделать города более чистыми и безопасными.

Самарский стартап «МОСТОВАЯ 2.0» взял на себя инициативу по проектированию этой технологии. Вместо привычного бетона и асфальта, разработчики используют гальку, речной отсев и агломерированный полимерный мусор. Поверхностный слой будет заглаживаться при укладке.

Самоочищение такого покрытия заключается в следующем: пыль и осадки сначала оседают на дороге, а затем смываются и стекают в дренажную систему. Засорения в ней практически не возможны. В покрытие можно будет встраивать обогрев, освещение, сигнализацию и парковочные датчики.