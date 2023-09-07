Технологии 07 сентября 2023, 12:40 Технологию пейджинговой связи сочли в России устаревшей и предложили отказаться от нее Минцифры решило отказаться от лицензирования пейджинговой связи poppy / flickr

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России заявило о необходимости отказаться от лицензирования услуг пейджинговой связи. Об этом говорится в проекте постановления правительства. Документ появился на федеральном портале проектов нормативных актов.

«Технология персонального радиовызова (пейджинга) является устаревшей и в настоящее время на территории Российской Федерации полностью замещена технологией подвижной радиотелефонной связи», — сказано в пояснительной записке к проекту.

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Там также говорится о том, что в стране к июню 2023 года перестали действовать все лицензии, которые выдали для осуществления связи с помощью этих аппаратов.

Пейджеры были популярны в России в 1990-е годы. Люди с их помощью обменивались текстовыми сообщениями. Чтобы это сделать, они звонили оператору, диктовали послание, а также называли номер абонента, которому его нужно было переслать.