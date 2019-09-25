Технологии будущего, миллионы конвертов и люди-киборги. Как сортируют письма и посылки в Подмосковье

Подольский сортировочный центр отмечает десятилетний юбилей. За один день здесь сканируют практически два миллиона конвертов. В большинстве это — деловая переписка, счета, повестки, заказные письма. Кроме того, здесь принимают около двухсот тысяч посылок в день. Какими путями наушники из Китая, шарфы от бабушек и письма счастья попадают к адресатам, узнал корреспондент «360».

Этот центр сортировки писем — крупнейший в Европе. Работа здесь ежедневно начинается с разгрузки — каждый день сюда привозят около двух миллионов писем и 200 тысяч посылок. Если сложить эти письма, то получится дорожка длиной в 440 километров — такое же расстояние от Москвы до границы с Белоруссией.

Источник фото: телеканал «360»

В этом здании машины-роботы, а люди — киборги. Пока одни эти многочисленные коробки сгружают, другие — поворачивают их правильной стороной к сканеру. Кстати, с его помощью мы и отслеживаем наши посылки в интернете.

«Тысячи всевозможных посылок. Чего-то необычного не было, все — стандартные. Но у нас сейчас есть новая услуга для корпоративных клиентов — это пересылка крупногабаритных отправлений. И вот недавно мы пересылали мотоцикл. Прямо в коробке весом до 500 килограммов. Такая услуга предоставляется „Почтой России“, ей можно спокойно пользоваться», — рассказал заместитель начальника сортировочного центра Юрий Шестопалов.

С письмами автоматический конвейер работает следующим образом: специальный прибор считывает адрес и почтовый индекс, дальше все сортируется по ячейкам. В одну из них стекаются и все письма Московской области. Один автомат заменяет 120 живых сортировщиков. По словам работников, он работает с фантастической скоростью — около 42 тысяч писем в час.

Источник фото: телеканал «360»

«На самом деле, современные машины могут очень многое. То, что не сможет раскодировать машина, отправляется на видеокодирование, где оператор вручную отсортирует данные письма», — рассказала бригадир сортировочного центра Светлана Скорописцева.

В любом случае, несмотря технологический прогресс, человек все равно проверяет за машиной. В кабинете проверяющего на специальном мониторе появляются фотографии посылок и писем, отправители которых — либо поголовно врачи, либо же просто неразборчиво пишут. И хотя здесь работают живые люди, скорость у них, как у компьютера. За пару секунд операторы должны расшифровать текст и по памяти вспомнить правильный индекс. А их — сотни.

Источник фото: телеканал «360»

Письма первого класса сортируют вручную. А занимаются этим — практически киборги. У каждого на руке — специальный аппарат, словно из будущего.

«Это ручной терминал, с помощью которого мы сканирует нашу бандероль. Здесь сохраняются все данные, и он уже показывает по направлению, куда нам все отправлять», — сообщила оператор сортировочного центра Наталья Белянчева.

Источник фото: телеканал «360»

Работники автоматизированного сортировочного центра даже наизусть помнят многочисленные почтовые индексы по всей России. Южно-Сахалинск, Волгоград, Орск — любой работник за секунду вспомнит нужные цифры.

Подольский центр сортировки работает без остановки 24 часа в сутки уже 10 лет. Пионеров предприятия к юбилею ждали награды. Всего здесь работают 1700 человек и несколько десятков роботов. И все они трудятся с одной целью — доставить ваше письмо или посылку как можно быстрее.