Технологии 24 ноября 2023, 16:41 Технологический мир будущего должен быть многополярным — Путин Путин заявил, что технологический мир будущего должен быть многополярным РИА «Новости»

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В будущем новый технологический мир обязательно должен стать многополярным. Об этом на конференции по ИИ сообщил президент России Владимир Путин.

«Я глубоко убежден в том, что в будущем технологический мир станет многополярным. Нам нужно вместе его строить на основе взаимовыгодного сотрудничества и доверия. Именно так мы намерены поступать», — сказал он.

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Ранее глава государства заявил о возможностях искусственного интеллекта в повышении доходов населения. По его словам, повсеместное внедрение автоматизации и ИИ создаст новые высокотехнологичные рабочие места, которые потребуют новых умений, знаний, компетенций и заработной платы.

Кроме того, Путин выражал уверенность, что искусственный интеллект не сможет заменить работу учителей в школах. При этом президент подчеркнул, что технологии способны сделать образовательный процесс более качественным.