Техноблогер назвал бесполезной обязательную регистрацию смартфонов

По его словам, «с точки зрения законотворцев, наверное, это выглядит скорее как позитивное решение для пользователей, потому что при таком раскладе можно будет блокировать IMEI телефона, если его украли или потеряли».

«Есть практика наших коллег за рубежом недальним, это Украина и многие другие страны бывшего Советского Союза. Там это выглядит как сбор, который прописан в стоимость телефона, но эти приятные бонусы блокировки работают не очень», — уточнил блогер.