Технологии 09 марта 2023, 22:32 Техноэксперт Побыванец рассказал, что в России не возникнет дефицита смартфонов

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Несмотря на снижение объемов поставок смартфонов, в России не отмечается их дефицит. Таким мнением поделился эксперт по мобильным устройствам Александр Побыванец. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, на рынке действительно наблюдается нехватка iPhone. Однако в данном случае речь не идет о сильном дефиците. При этом Android-смартфоны продолжают поставлять в полном объеме.

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«Официально Samsung ушел из России, но к нам по-прежнему поставляется его продукция из Казахстана. Все мировые новинки к нам привозят», — рассказал Побыванец.

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