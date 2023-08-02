Технологии 02 августа 2023, 23:19 Технику Apple не запретят продавать в России Роскомнадзор опроверг слухи о возможном запрете продажи техники Apple в России Unsplash

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Роскомнадзор прокомментировал информацию о том, что в России могут запретить продажу техники Apple после проведения исследований. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба ведомства.

На вопрос о том, возможен ли запрет техники Apple в России после проведения исследований, в Роскомнадзоре дали короткий ответ: «Нет».

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Ранее в СМИ появилась информация, что подведомственный Роскомнадзору «Главный радиочастотный центр» планирует закупить 24 устройства Apple, чтобы провести их проверку на защищенность от слежки и одностороннего отключения функций.

При этом, как заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, вопрос о запрете использования гаджетов Apple для обычных россиян не обсуждался.

Сотрудникам Минтранса России запретили использовать технику Apple в служебное время. Их попросили перейти на модели телефонов других производителей.