  • Технический монстр за копейки. Xiaomi привезла Redmi Note 8 Pro в Россию

    08 октября 2019, 02:26

    Наталья Жуковская

    Китайская компания Xiaomi 8 октября выйдет на Российский рынок с новым продуктом — Redmi Note 8 Pro. Создатели смартфона пообещали зрителям презентации прямую трансляцию и «сюрпризы».
    Технический монстр за копейки. Xiaomi привезла Redmi Note 8 Pro в Россию

    О характеристиках телефона Xiaomi рассказали немного, но известно, что у Redmi Note 8 Pro будет четыре камеры — 64 Мп, «чтобы можно было делать топовые снимки в любых условиях». Также пользователей обещают порадовать мощным аккумулятором на 4 500 мА.ч и быстрой зарядкой на 18 Вт.

    Технический монстр за копейки. Xiaomi привезла Redmi Note 8 Pro в Россию | Изображение 1
    Источник фото: Xiaomi Russia / facebook

    «Благодаря технологии LiquidCool вы всегда будете на шаг впереди вместе с Redmi Note 8 Pro! … совсем скоро вы поймете, что смартфон может снимать с поразительным уровнем детализации. И такие фото даже можно будет напечатать в журнале», — сказано в Facebook компании.

    Технический монстр за копейки. Xiaomi привезла Redmi Note 8 Pro в Россию | Изображение 2
    Источник фото: Xiaomi Russia / facebook

    В конце августа смартфон был представлен в Китае, тогда же были озвучены цены новинке на местном рынке.

    Технический монстр за копейки. Xiaomi привезла Redmi Note 8 Pro в Россию | Изображение 3
    Источник фото: Xiaomi Russia / facebook

    Redmi Note 8 обходится китайскому пользователю в 999 юаней (9400 рублей) за базовую версию 4/64 Гб. Цены на Pro начинаются от 1399 юаней (13 100 рублей) за модификацию с таким же объемом памяти. В России и в Европе цены пока не названы, но аналитики уверены, что они будут выше.

    Технический монстр за копейки. Xiaomi привезла Redmi Note 8 Pro в Россию | Изображение 4
    Источник фото: Xiaomi Russia / facebook