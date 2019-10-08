Технический монстр за копейки. Xiaomi привезла Redmi Note 8 Pro в Россию

Китайская компания Xiaomi 8 октября выйдет на Российский рынок с новым продуктом — Redmi Note 8 Pro. Создатели смартфона пообещали зрителям презентации прямую трансляцию и «сюрпризы».

О характеристиках телефона Xiaomi рассказали немного, но известно, что у Redmi Note 8 Pro будет четыре камеры — 64 Мп, «чтобы можно было делать топовые снимки в любых условиях». Также пользователей обещают порадовать мощным аккумулятором на 4 500 мА.ч и быстрой зарядкой на 18 Вт.

Источник фото: Xiaomi Russia / facebook

«Благодаря технологии LiquidCool вы всегда будете на шаг впереди вместе с Redmi Note 8 Pro! … совсем скоро вы поймете, что смартфон может снимать с поразительным уровнем детализации. И такие фото даже можно будет напечатать в журнале», — сказано в Facebook компании.

Источник фото: Xiaomi Russia / facebook

В конце августа смартфон был представлен в Китае, тогда же были озвучены цены новинке на местном рынке.

Источник фото: Xiaomi Russia / facebook

Redmi Note 8 обходится китайскому пользователю в 999 юаней (9400 рублей) за базовую версию 4/64 Гб. Цены на Pro начинаются от 1399 юаней (13 100 рублей) за модификацию с таким же объемом памяти. В России и в Европе цены пока не названы, но аналитики уверены, что они будут выше.