Технический директор «ВКонтакте» заявил, что соцсеть стала привлекательнее для пользователей

Жители России в среднем стали проводить во «ВКонтакте» на две минуты в сутки больше. Об этом в интервью «360» на ПМЭФ рассказал технический директор соцсети Александр Тоболь.

Он сказал, что популярная российская соцсеть активно прирастала аудиторией и до блокировки зарубежных аналогов.

«Соцсеть чувствует себя прекрасно на протяжении всех 15 лет. Мы каждый год фиксируем и прирост, и активность аудитории. В этом году у нас действительно есть дополнительный прирост относительно сложившейся ситуации с другими социальными сетями. Но он не кратный, а в пределах нормы, поэтому мы себя чувствуем в целом комфортно», — поделился Тоболь.

Он подчеркнул, что в этом году «ВКонтакте» превысил важную планку в 100 миллионов месячной аудитории по всему миру. В России этот показатель превышает порог в 50 миллионов.

Также Тоболь отметил, что в последнее время аналитики соцсети отмечают увеличение среднего времени, которое пользователи проводят во «ВКонтакте». По его словам, прирост примерно равен двум минутам на одного пользователя. В сочетании со значительным приростом аудитории это говорит о значительном повышении активности внутри соцсети.