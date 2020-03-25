Технические модели предположили два сценария распространения коронавируса в России

Коронавирус в России может распространяться по двум сценариям. Разработанные техническими специалистами модели доказали: социальное дистанцирование в крупных городах необходимо.

Тематическую схему создали эксперты картографического сервиса 2ГИС, сообщил ТАСС. Она иллюстрирует, как в случае пандемии происходит заражение в густонаселенных городах.

В первом случае жизнь россиян никак не изменилась, и число инфицированных росло бы резко. Справляться с наплывом пациентов врачам было бы сложно.

Вторая модель представила ситуацию с точки зрения соблюдения социальной дистанции. Такое поведение помогло избежать рекордного всплеска заболеваемости.

Специалисты указывают, что при ограничении социальных контактов распространение вируса только замедлится, а больницы не переполнятся. Реальным прогнозом распространения COVID-19 модель не является. Сейчас по ней можно отследить вероятное распространение вируса в нескольких городах, в том числе Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Во всем мире сейчас насчитывают около 425 тысяч зараженных. В России коронавирус подтвердили у 658 человек.