«Техмаш» подготовил авиаракету «Монолит» к испытаниям

«Работа ведется. Детализировать пока рано. Это закрытый проект. Скажу, что мы готовы перейти на этап государственных испытаний», — приводит агентство слова собеседника. «Монолитом» заменят неуправляемую авиационную ракету (НАР) С-13, которую разработали еще в 1970-е годы. Ранее Лепин сообщил, что новейшая ракета будет стоить не дороже своей предшественницы.

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Разработка «Монолита» прошла с опережением заранее запланированного графика. Лепин в мае 2019 года на выставке MILEX-2019 рассказал, что первый опытный образец нового оружия будет готов к концу 2021 года. Тогда руководитель «Техмаша» выразил надежду, что государственные испытания ракеты пройдут после заключения контракта, так как для их проведения нужна авиатехника, а ее в распоряжении концерна нет.

Носителями ракеты «Монолит» будут все самолеты и вертолеты, которые сейчас могут применять С-13. Специалистам останется лишь доработать системы управления оружием.