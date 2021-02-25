Только российские разработки обеспечат настоящую безопасность персональных данных граждан. Так эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян отреагировал на выпуск мессенджера TDM Messenger, способного заменить Skype и Telegram. Об этом сообщило ИА Nation News.

Собственные разработки мессенджеров, социальных сетей и других приложений нужны стране, уверен специалист. Поэтому активная работа над разработкой соответствующих сервисов полностью отвечает курсу на информационную безопасность России.

«Чем больше подобных решений будет появляться в РФ, тем надежнее мы будем ограждены от влияния Запада в этой сфере», — заявил Манукян.

Он надеется, что в будущем TDM Messenger можно будет сделать доступным для большего числа пользователей. Тогда россияне не будут опасаться за утечку персональных данных на иностранные серверы.

Российские разработчики сделали упор на безопасности своего продукта, так как именно этот пункт оказался достаточно важным в последнее время.

«Любые российские разработки помогут обеспечить национальную безопасность, а в дальнейшем нам удастся полностью избавиться от использования американских мессенджеров, перейдя на российские», — добавил Манукян.

По его мнению, это позволит российскому интернету стать суверенным.

Ранее структура мэрии Москвы создала свой мессенджер. Программу назвали защищенной для работы пользователей в госструктурах. Она предлагает интеграцию с IT-службами организаций, шифрование голосовых звонков и сообщений по «национальным стандартам».