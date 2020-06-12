«Есть так называемые азиподы. Это выдвижные электродвигатели, которые позволяют кораблю двигаться на малой скорости практически бесшумно. <…> Там есть еще куча всего такого, что нам и не снилось», — обратил внимание специалист.

По его словам, подлодки вроде «Князя Владимира» укрепят Тихоокеанский флот.

Отмечается, что этот крейсер является головным кораблем усовершенствованного проекта 955А. Судно начали строить восемь лет назад на «Севмаше».