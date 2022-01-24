В Сети появилось изображение первого смартфона Tesla Phone. Новинка от компании Илона Маска умеет заряжаться от солнечных лучей — ее конкуренты на это не способны.

Солнечная панель размещена в тыльной части устройства. Она позволяет за полчаса пребывания на солнечном свете подзарядить смартфон на 20%. Таким образом, телефоном можно пользоваться в путешествиях, не опасаясь остаться без связи вдали от цивилизации. Ни один из ныне существующих смартфонов не может похвастаться такой возможностью.

Кроме того, Tesla Phone может напрямую подключаться к глобальной спутниковой системе Starlink и пользоваться скоростным спутниковым интернетом из любой точки Земли. Для покупателей смартфона сеть будет доступна бесплатно и безлимитно.