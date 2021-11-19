Тайну связи захотели снять с трафика и платежей абонента. Это безопасно?

Минэкономразвития предложило снять тайну связи с информации о соединениях, трафике и платежах абонента. Такой законопроект опубликовали на федеральном портале нормативно-правовых актов. Безопасны ли такие нововведения для абонентов, «360» рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

По его мнению, все зависит из-за того, как именно будут осуществлять эту реформу. Так, отчасти она может быть и безопасной — если сведения будут передавать только по запросу правоохранительных органов после решения суда. Но может быть и иначе.

«Вопрос в том, кому информация будет предоставляться. Если мы говорим о государственных институтах, например правоохранительных органах, и по решению суда, то, наверное, ничего страшного в этом нет. Другое дело — если подобные данные можно будет получить, грубо говоря, по запросу кем угодно. В этом случае риски возрастают», — объяснил Ульянов.

Он подчеркнул, что угроза в таком случае возникнет из-за того, что такой информацией вполне можно скомпрометировать человека, чем могут воспользоваться мошенники. Поэтому, заключил эксперт, важно, чтобы такие сведения находились в нужных руках.