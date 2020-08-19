Сжиженные углеводородные газы будут перерабатывать в хабаровском порту

В Свободном порту Советско-Гаванского района Хабаровского края планируется соорудить предприятие, которое станет переваливать сжиженные углеводородные газы (СУГ). Проектная документация на возведение комплекса по транспортировке и перегрузке газов уже одобрена Главгосэкспертизой.

Инвестсоглашение о возведении данного комплекса в конце прошлого года подписали Корпорация развития Дальнего Востока и «Компания Ремсталь». Генеральным проектировщиком выступает АО «Промприбор», сообщает oilcapital.ru со ссылкой на Главгосэкспертизу.

Создание новых специальных сооружений порта призвано обеспечить транспортировку за рубеж пропана, бутана и пропан-бутановой смеси, поступающих с российских газодобывающих предприятий Восточной Сибири и Дальнего Востока. Получатель — страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Согласно проекту, предприятие станет обеспечивать перевалку одного миллиона тонн СУГ ежегодно. Она будет осуществляться согласно схеме «вагон-склад-судно».

В составе железнодорожного фронта, который запланирован к строительству на территории терминала, будут железнодорожные пути, эстакада для слива сжиженных углеводородных газов, весовое оборудование и контрольно-пропускной пункт. В причальном фронте — два стендера, которые станут наливать СУГ в танкеры, узел, обеспечивающий учет налива газов под давлением и трансформаторная подстанция. Для охраны комплекса предусмотрен специальный модуль.

Складское хозяйство будет состоять из резервуарного парка, где станут храниться сжиженные газы под давлением, насосной станции, обеспечивающей налив СУГ в танкеры и компрессорной, предназначенной для их слива с железнодорожной эстакады. Кроме того, в составе комплекса будут аварийные и дренажные емкости системы резервуаров, факельное хозяйство, технологическая эстакада и другие сооружения различного назначения, призванные обеспечивать нужды комплекса.