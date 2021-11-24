Свыше 3 тысяч участников собрала 6-я конференция TECH WEEK в Сколкове

В шестой конференции TECH WEEK в Сколкове приняли участие 3288 человек. Топ-менеджеры и руководители крупнейших технологичных компаний, инвесторы и предприниматели обменялись опытом и обсудили новейшие технологии.

Организатором конференции является компания «Технократ» при поддержке стратегического партнера — фонда «Сколково». Технологическим партнером мероприятия выступил «Мегафон», финтех-партнером «B2Bbroker», партнером techlab «Pepsico».

TECH WEEK традиционно проходила в трехдневном формате — с 9 по 11 ноября. 9 и 10 ноября здесь было представлено 17 тематических потоков, карьерные консультации, питчи стартапов, онлайн-платформа для бизнес-знакомств и многое другое. 11 ноября прошел прикладной день обучения.

На конференции участники могли познакомиться с последними инновационными решениями для бизнеса и найти новых клиентов. В этот раз 152 компании представили свои проекты.

На TECH WEEK с докладами выступили 327 спикеров, среди них предприниматель, гендиректор Gett в России Анатолий Сморгонский, сооснователь «Hoff» Михаил Кучмент, создатель и президент сети салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов, основатель образовательной платформы «Нетология-групп» Максим Спиридонов.

При поддержке стратегического партнера конференции — фонда «Сколково» — прошел тематический поток Skolkovo AI, в рамках которого было представлено свыше 30 докладов, 20 компаний рассказали о своих новейших разработках в области искусственного интеллекта.

Также на конференции TECH WEEK прошли карьерные консультации, за два дня было проведено 102 сессии.