  • Своя спутниковая телефония появится в России

    01 ноября 2019, 13:23

    Артур Блянихов

    Первый заместитель гендиректора предприятия «Гонец» (единый оператор Роскосмоса по системам связи, вещания и ретрансляции) Олег Химочко рассказал РИА «Новости», что в стране появится своя спутниковая система телефонной связи.

    Химочко уточнил, что эти услуги будет предоставлять спутниковая система «Гонец», развертывание которой начнется через пять лет. По его словам, в общей сложности орбитальная группировка будет насчитывать 28 спутников.

    По данным РИА ФАН, сейчас на российском рынке спутниковой телефонии представлены в основном иностранные компании. Речь идет о таких предприятиях, как Iridium, Globalstar, Inmarsat и Thuraya. Поэтому появление своей спутниковой телефонии на территории РФ является своевременной и очень важной задачей. Такая система будет востребована как в энергетике, так и в транспортной и нефтегазовой сферах.

    «А такие достижения, как обработка большого количества данных, „облачные“ технологии, использование датчиков не только для получения информации, но и с функцией контроллера, дадут возможность не только мониторить состояние объектов, но и создавать автоматизированные подсистемы в различных отраслях социально-экономической сферы», — пояснил специалист.