Свободную парковку в Москве начнут искать с помощью искусственного интеллекта

Конкурс на тестирование системы поиска свободных парковочных мест во дворах с помощью искусственного интеллекта планируют провести в Москве. Соответствующие данные размещены на портале госзакупок.

Согласно размещенной там информации, АО «Электронная Москва» объявила конкурс на оказание услуг по «апробации технологии анализа занятости парковочных мест на придомовой территори путем обработки изображений с камер видеонаблюдения с применением специальных алгоритмов и искусственного интеллекта».

В техническом задании подчеркивается, что точность распознавания занятости парковочного места должна составлять на менее 85% в любое время суток.

«Начальная (максимальная) цена договора: 6 миллионов 183 тысячи 977,83 рубля», — говорится в материалах сайтах госзакупок.

Заявки на конкурс могут подавать только представители малого и среднего бизнеса.

Ранее руководитель направления «Робототехника и искусственный интеллект» ИТ-кластера фонда «Сколково» Павел Кривозубов счел беспочвенными опасения относительно того, что искусственный интеллект когда-нибудь сможет захватить власть.