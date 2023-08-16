Технологии 16 августа 2023, 20:17 Связь проекта Opticell с батарейками Duracell опровергли Минпромторг: проект Opticell не имеет отношения к батарейкам Duracell Freepik

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Батарейки Opticell — российский проект, который не имеет отношения к американской компании Duracell. Об этом РИА «Новости» сообщили в Минпромторге России, ссылаясь на отраслевое сообщество.

«Отраслевое сообщество сообщило, что Opticell является российским проектом и никакого отношения к Duracell Inc. не имеет», — заверили в Минпромторге.

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В среду, 16 августа, в Сети появилась информация о том, что в сентябре производитель аккумуляторов и батареек Duracell возвратится на отечественный рынок. Компания якобы должна была вернуться под названием Opticell и с другим маскотом. Вместо знаменитого розового зайца — рыжий медведь.

Как сообщили «Известия», Минпромторг в июле внес компанию Duracell в перечень товаров для параллельного импорта. По этому же принципу министерство разрешило ввозить в Россию запчасти для автомобилей и техники Isuzu и BOMAG, очки Calvin Klein, Ray Ban и HUGO, а также бренды батареек и аккумуляторов Panasonic и Varta.