Священник попросил «раба Божьего Илона» научить россиян строить ракеты. Конструктора это повеселило

Инженер-конструктор космической техники Владимир Бугров рассказал «360», что скептически относится к идее священника из Барнаула. Александр Микушин попросил основателя Space-X Илона Маска научить россиян делать ракеты.

В частности, батюшка заявил, что специалисты в России не умеют делать хорошие ракеты с многоразовыми возвращаемыми ступенями. По его словам, отработанные ступени ракеты-носителя «Протон» падают в районе Алтая и отравляют токсичным топливом людей и природу.

Батюшка не по этому делу вообще. При чем тут ступени? Должна работать отрасль, целая отрасль, которую у нас создавали десятилетиями. Разрушили, но не совсем. В США же она работает, вот и все Владимир Бугров инженер-конструктор космической техники, кандидат в космонавты, разработчик проектов экспедиций на Марс и Луну.

Также Бугров раскритиковал заявление священника о загрязнении Алтая.

«А батюшка сам по себе природу не загрязняет ничем? Любое железо, которое падает в лес и на поля… А сколько у нас свалок токсичных, надо соизмерять понятия», — резюмировал он.

Ранее Микушин поздравил «раба Божьего Илона» с успешным запуском космического корабля Crew Dragon, а также с приземлением использованной ступени на морскую платформу во Флориде.

По словам батюшки, он и его прихожане в середине июня видели пролетающий спутник Starlink. Священник назвал это зрелище уникальным и удивительным.

Сrew Dragon компании SpaceX стал первым за последнее время космическим кораблем, который стартовал не с Байконура, с американского космодрома. Пуск произошел 30 мая 2020 года. А 2 августа корабль успешно отстыковался от МКС и успешно вернулся на Землю.