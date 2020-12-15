Священник назвал разницу между антихакерами из РПЦ и «Лаборатории Касперского»

«Есть и в сфере IT-программ гиганты и монстры, такие как „Лаборатория Касперского“. Казалось бы, мы сейчас сделали „мини-Касперского“. Но речь идет об узких нишах, которые по тем или иным причинам занять та самая „Лаборатория“ не может», — пояснил отец Филипп.

Он привел в пример программу-редактор текста, где есть множество шрифтов. Священник уточнил, что шрифты церковно-славянского языка появились не в Word. При необходимости они были разработаны такими специалистами, как создатель приложения для защиты от мошенников Labarum Дмитрий Осадчук.

Ильяшенко заключил, что эта программа решает «конкретную реальную актуальную задачу».