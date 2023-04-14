Технологии 14 апреля 2023, 14:42 Сверхтяжелую ракету-носитель создадут в России по поручению Путина Глава Роскосмоса Борисов: работа по сверхтяжелой ракете-носителю стартует в 2024 году РИА «Новости»

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В 2024 году в России приступят к созданию сверхтяжелой ракеты-носителя, заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов. Поручение об этом дал президент Владимир Путин, сообщил ТАСС.

«У меня есть поручение президента создавать этот носитель начиная со следующего года», — сказал Борисов на Международном кинофестивале фильмов и программ о космосе «Циолковский» в Калуге.

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Он выразил надежду, что работа пройдет успешно, несмотря на возможные сложности.

«Дай бог. Ситуация в стране тяжелая, денег на все нет», — добавил глава госкорпорации.

По оценке Борисова, на создание сверхтяжелой ракеты-носителя уйдет порядка 8–10 лет.

Ранее Путин провел рабочую встречу с главой Роскосмоса. Стороны обсудили ситуацию в отрасли. Борисов, в частности, проинформировал президента о проекте Российской орбитальной станции. По мнению Путина, РОС должна оказаться форпостом страны в космическом пространстве.