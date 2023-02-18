18 февраля 2023, 09:17
Сведение с орбиты грузового корабля «Прогресс МС-21» отложили
Роскосмос отложил сведение с орбиты грузового корабля «Прогресс МС-21»
Сведение с околоземной орбиты грузового корабля «Прогресс МС-21» отложили, его дальнейшую программу полета определит государственная комиссия. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.
«Провели съемку внешней поверхности корабля после отстыковки от Международной космической станции, визуальных повреждений не обнаружили. Сведение „Прогресс МС-21“ с орбиты пока отложили», — отметили в госкорпорации.
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Государственная комиссия в течение 18 февраля примет решение по дальнейшей программе полета корабля.
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«Рассматриваем два варианта: сведение с орбиты и стыковку к узловому модулю „Причал“ для разбирательства в причинах разгерметизации системы терморегулирования», — добавили в Роскосмосе.
Ранее в субботу «Прогресс МС-21» отстыковался от Международной космической станции.
В декабре 2022 года в системе терморегулирования корабля обнаружили утечку. Из-за нее пришлось отменить выход в открытый космос российских космонавтов Дмитрия Петелина и Сергея Прокопьева. Аварийная комиссия Роскосмоса начала изучать вероятные причины ЧП.
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