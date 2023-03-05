Технологии 05 марта 2023, 11:48 Суверенитет России в ветроэнергетике отложили на несколько лет Эксперт Брызгунов: Россия добьется суверенитета в ветроэнергетике к 2027 году Unsplash

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Россия сможет добиться технологического суверенитета в ветровой энергетике к 2027 году. Об этом на брифинге сообщил глава Российской ассоциации ветроиндустрии Игорь Брызгунов, его слова привела газета «Ведомости».

По его словам, в настоящее время в энергетической системе выработка энергии от ветра не превышает в совокупности 1%.

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«Могу прогнозировать, что технологический суверенитет можно достичь к 2027 году. Все это связано с покупкой оборудования и лицензий для ветровых станций», — сказал директор ассоциации.

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Брызгунов отметил, что отечественное производство ветрогенераторов по иностранным технологиям возможно к 2025 году.

«Самыми дефицитными компонентами являются трансформаторы, инверторы, электроника, лопасти и генератор», — добавил он.

В России есть все необходимые производственные мощности для производства компонентов к ветровым станциям, предприятия способы сделать любые критические компоненты, кроме одного.

«Кроме лопастей. Однако и для их производства у нас есть персонал и все необходимые компетенции», — заключил Брызгунов.

Экономист Татьяна Митрова заявляла, что у России есть потенциал для развития ветровой энергетики.