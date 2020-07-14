Суровый робот работает в пермском МФЦ. Создатель объяснил, почему его создали таким

Дизайнер рассказал «360» о людях, которые сталкиваются с его роботом в МФЦ. По его мнению, есть две категории среди посетителей: те, кто готов воспринимать андроида, и те, кто пока боится подобных технологий.

«В каждой из категории есть люди, которым внешность более приятна, а кому-то менее. Это обусловлено тем, что мы склонны воспринимать определенные психотипы на основе своего жизненного опыта», — сказал Васьков. Дизайнер пояснил, что внешность робота была создана по техническому заданию.

«Заказчик отдал техническое задание по внешности. Мы смоделировали голову не какого-то конкретного человека. Все сходства случайны. После выбора заказчика и нашей отрисовки внешность была утверждена», — пояснил разработчик. Он также рассказал, что некоторые посетители пугаются робота именно потому, что он похож на человека. Многие считают выражения лица андроида злым и слишком строгим.

«Я с этим лицом провел достаточно много времени, и оно не вызывает у меня ощущение строгости. Есть черты внешности у людей, которые определяют их общий потрет. И они же определяют, как вас воспринимают окружающие», — отметил дизайнер. Васьков рассказал, что робот может реагировать на эмоции, которые замечает в разговоре.

«У робота есть динамическая схема смены контекста. Есть несколько базовых состояний: нейтральное, веселое, грустное, удивленное и злое. В зависимости от контекста робот по-разному показывает движение на лице», — объяснил Васьков. Кроме того, робот может распознавать настроение человека и реагировать на него. Поэтому если ее оскорбить, то робот обидится.

«Также на штуки робот будет реагировать улыбкой», — поделился Васьков.