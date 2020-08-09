Суперсервис для школьников и их родителей появится в России

В России появится государственный суперсервис «Моя школа». Он объединит в единую информационную систему все общеобразовательные учебные заведения страны. Сервис создаст Минпросвещения России в рамках внедрения Цифровой образовательной среды (ЦОС).

«В рамках ЦОС создается государственная информационная система, по сути, суперсервис ГИС „Моя школа“. Она будет включать огромный объем информации от всех российских школ, объединит сразу несколько сервисов и баз данных», — приводит «Российская газета» слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Глава ведомства добавил, что в сервисе будет информация о приеме в детские сады и школы, данные о текущей успеваемости, о промежуточной и итоговой аттестации. При помощи этой платформы можно будет записаться в кружки и секции. «Моя школа» поможет упростить взаимодействие граждан со всей системой образования.

Ранее Кравцов заявил, что к качественному дистанционному обучению, которое не сможет целиком вытеснить очное, готовы лишь 25% российских школ. Остальным нужна поддержка. Об этом сообщило Ura.ru.