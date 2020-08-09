Суперсервис для школьников и их родителей появится в России
«В рамках ЦОС создается государственная информационная система, по сути, суперсервис ГИС „Моя школа“. Она будет включать огромный объем информации от всех российских школ, объединит сразу несколько сервисов и баз данных», — приводит «Российская газета» слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.
Глава ведомства добавил, что в сервисе будет информация о приеме в детские сады и школы, данные о текущей успеваемости, о промежуточной и итоговой аттестации. При помощи этой платформы можно будет записаться в кружки и секции. «Моя школа» поможет упростить взаимодействие граждан со всей системой образования.
Ранее Кравцов заявил, что к качественному дистанционному обучению, которое не сможет целиком вытеснить очное, готовы лишь 25% российских школ. Остальным нужна поддержка. Об этом сообщило Ura.ru.